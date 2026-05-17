Науседа застерігає від поспішних висновків щодо військ США в Європі

Президент Литви Гітанас Науседа закликав не робити поспішних висновків щодо переміщення американських військ у Європі, наголосивши, що остаточний результат передислокації, ймовірно, ще не відбувся.

Як пише "Європейська правда", його заяву цитує LRT.

Водночас литовський президент висловив сподівання, що війська США зрештою залишаться в Литві.

"Наскільки мені відомо, керівництво США, безумовно, дуже уважно стежить за ситуацією в цьому регіоні та добре розуміє наші потреби в галузі безпеки...Тому я сподіваюся, що в результаті всіх цих передислокацій ми зможемо й надалі насолоджуватися та пишатися присутністю військ США тут, у Литві", – заявив він.

Його заява пролунала після того, як Пентагон призупинив розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі, про що стало відомо цього тижня.

"Наразі ми бачимо ширшу картину дислокації, і, можливо, ця картина, нова мозаїка, ще не склалася докупи", – сказав Науседа.

Глава держави додав, що не може передбачити, коли будуть остаточні відповіді щодо потенційного розміщення американських військ у Литві. За його словами, це залежить виключно від рішення США, а Литва в цій ситуації може запропонувати лише "надійне партнерство".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни на початку тижня, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи це рішення Вашингтона, заявив, що все під контролем. Туск також сказав, що отримав запевнення в тому, що будь-які рішення щодо присутності американських військ не вплинуть на безпеку Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.