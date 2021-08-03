Україна готова запропонувати допомогу Греції та Албанії у зв’язку з пожежами

Україна висловлює солідарність з Грецією та Албанією у зв’язку з лісовими пожежами і у разі потреби готова запропонувати допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відслідковувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із дружньою Грецією і готова за потреби надати необхідну допомогу", - написав Кулеба.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із Албанією у цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу" - додав міністр.

Як повідомлялося, десятки будинків були евакуйовані на півночі Афін у вівторок удень через лісову пожежу, яка почалася раніше в лісових масивах поблизу передмістя Варимбомбі і вирвалася з-під контролю.

Також від лісових пожеж потерпає Албанія – в країні недостатньо власних ресурсів для гасіння вогню і вона очікує на допомогу сусідніх країн.

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