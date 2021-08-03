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Украина готова предложить помощь Греции и Албании в связи с пожарами

Вторник, 3 августа 2021, 20:20

Украина выражает солидарность с Грецией и Албанией в связи с лесными пожарами и в случае необходимости готова предложить помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинском нет. Украина солидарна с дружественным Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.

"Ужасные пожара в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинском нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи ", - добавил министр.

Как сообщалось, десятки домов были эвакуированы на севере Афин во вторник днем ​​из-за лесного пожара, который начался раньше в лесных массивах вблизи пригорода Варимбомби и вырвалась из-под контроля.

Также от лесных пожаров страдает Албания - в стране недостаточно собственных ресурсов для тушения огня и она ожидает помощь соседних стран.

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