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В Афінах поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на акції проти обов'язкової вакцинації

Понеділок, 30 серпня 2021, 08:37

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати групу людей, які влаштували сутички під час недільної акції протесту в центрі Афін проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Понад 7000 осіб вийшли на мітинг перед будівлею парламенту Греції в знак протесту проти щеплень. Подібні протести в Афінах минулого місяця також супроводжувалися насильством.

За даними Ekathimerini, зіткнення відбулися після мітингу противників вакцинації на площі Синтагма в Афінах в неділю ввечері.

В кінці мітингу група молодих людей напала на поліцію з пляшками, і ті застосували газ і світлові гранати. Також був задіяний водомет, щоб відтіснити протестувальників з площі.

Близько 5,7 мільйона осіб із загального населення Греції в 11 мільйонів були повністю вакциновані, і опитування показали, що більшість греків віддають перевагу обов'язкової вакцинації для певних груп, таких як медичні працівники і персонал будинків престарілих.

Нагадаємо, у суботу та неділю в Берліні проходили акції протесту проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів Німеччини.

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Вакцини Греція
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