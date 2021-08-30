В Баварії затримали німкеню, підозрювану в підтримці "Ісламської держави"

У німецькій Баварії затримали німкеню, котра, як підозрюють, надавала допомогу терористичному угрупованню "Ісламська держава", підтримуючи зусилля з переказу грошей бойовикам.

Про це йдеться у повідомленні німецької прокуратури, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Підозрювану, ідентифіковану як Денізе С., затримали у Геретсріді, поблизу Мюнхена. Їй загрожує обвинувачення у підтримці іноземної терористичної організації, зокрема, у підтримці іракця, заарештованого в Німеччині на початку цього року.

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Згідно з більш ранніми заявами, федеральна прокуратура звинувачує іракця в тому, що він взяв на себе центральну роль в зборі грошей в Німеччині для ІДІЛ і кілька разів переказував гроші в Сирію та Ліван. Його спіймали при спробі перетнути німецько-швейцарський кордон.

Федеральна прокуратура заявила, що основною роботою жінки було налагодити контакти з жінками-членами ІДІЛ та тримати їх в курсі майбутніх грошових переказів.

Стверджується, що вона відкрила рахунок для пожертвувань жінці, яку повинні були звільнити з табору курдських біженців.

В ордері на арешт зазначено, що підозрювана дотримується екстремістсько-ісламістського погляду на світ і "поставила собі за мету просувати цілі терористичної організації "Ісламська держава" і, зокрема, озброєну боротьбу цієї організації".

Нагадаємо, Євросоюз в липні переглянув перелік осіб та організацій, на яких поширюються обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з тероризмом, та продовжив дію цих санкцій на пів року.