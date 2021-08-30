В Баварии задержали немку, подозреваемую в поддержке "Исламского государства"

В немецкой Баварии задержали немку, которая, как подозревают, оказывала помощь террористической группировке "Исламское государство", поддерживая усилия по переводу денег боевикам.

Об этом говорится в сообщении немецкой прокуратуры, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Подозреваемую, идентифицированную как Денизе С., задержали в Геретсриде, близ Мюнхена. Ей грозит обвинение в поддержке иностранной террористической организации, в частности, в поддержке иракца, арестованного в Германии в начале этого года.

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Согласно более ранним заявлениям, федеральная прокуратура обвиняет иракца в том, что он взял на себя центральную роль в сборе денег в Германии для ИГИЛ и несколько раз переводил деньги в Сирию и Ливан. Его поймали при попытке пересечь немецко-швейцарскую границу.

Федеральная прокуратура заявила, что основной работой женщины было наладить контакты с женщинами-членами ИГИЛ и держать их в курсе будущих денежных переводов.

Утверждается, что она открыла счет для пожертвований женщине, которую должны были освободить из лагеря курдских беженцев.

В ордере на арест указано, что подозреваемая придерживается экстремистско-исламистского взгляда на мир и "поставила себе целью продвигать цели террористической организации" Исламское государство "и, в частности, вооруженную борьбу этой организации".

Напомним, Евросоюз в июле пересмотрел перечень лиц и организаций, на которых распространяются ограничительные меры, направленные на борьбу с терроризмом, и продлил действие этих санкций на полгода.