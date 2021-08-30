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Укр / Рус

В Швеции осудили на два года мужчину, который держал 800 рептилий и подпольно торговал ими

Понедельник, 30 августа 2021, 13:48

В Швеции суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, у которого несколько лет назад обнаружили сотни рептилий и обвинили в подпольной торговли редкими видами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают SVT и Aftonbladet.

Рейд в помещениях в его собственности в городе Леберьод, что в Сконе, состоялся еще в 2018 году. Тогда полиция обнаружила 760 ящериц, 67 черепах, 18 змей, 11 жаб и двух небольших крокодилов. Некоторые животные были в очень плохом состоянии.

Мужчину обвинили в нелегальной торговли животными, незаконном обращении с защищенными видами и жестоком обращении с животными. Согласно вердикту, он покупал и продавал таких животных в период с 2011 по 2018 год без каких-либо разрешений.

Считается, что через него из Марокко в Швецию незаконно привезли более 1700 ящериц.

Кроме того, суд установил, что еще в 2011 году мужчина получил от местных органов власти информацию о том, что для торговли подобными животными требуется разрешение, поэтому не мог не знать, что действует нелегально. Обвиняемый пытался убедить суд, что занимался содержанием и разведением животных из интереса, а не для продажи.

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Швеция
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