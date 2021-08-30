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"Ісламська держава" взяла відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Понеділок, 30 серпня 2021, 15:47

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"З милості Всемогутнього Бога, солдати Халіфату націлили шість ракет "Катюша" на міжнародний аеропорт Кабула", - йдеться в повідомленні каналі угруповання в Telegram.

Американська протиракетна оборона перехопила п'ять ракет, випущених в аеропорт Кабула рано в понеділок, заявив представник США.

Водночас місцеве інформагентство Pajhwok повідомляло, що ракети влучили у кілька місць в самому Кабулі.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент Джо Байден поінформований про атаку, а також про те, що евакуація у зв’язку з цим не припинялась.

З 15 серпня, відколи "Талібан" увійшов до столиці, США і союзники вивезли через аеропорт близько 114 400 людей. 

До кінця вихідних кількість військових США, що контролюють аеропорт Кабула, зменшилася з понад 5000 до менше 4000. 

Як відомо, 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США, двоє громадян Британії та дитина одного з громадян Британії. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200

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