ЄС погрожує блокувати платежі Чехії через конфлікт інтересів у прем'єра

Європейська комісія погрожує Чехії призупинити виплати за участю компаній, що перебувають у трастових фондах, через конфлікт інтересів прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Цей крок був зроблений після того, як давні побоювання, що Бабіш міг неналежним чином отримати вигоду з певних домовленостей, змусили Брюссель опублікувати рекомендації про системні зміни в тому, як країна розпоряджається європейським фінансуванням.

У 2017 році Бабіш помістив свій великий сільськогосподарський і хімічний конгломерат Agrofert у два трастові фонди. Але в ході перевірки 2019 року Єврокомісія виявила, що прем'єр як і раніше має "прямий" і "непрямий" вплив на ці трастові фонди. В результаті всі гранти, надані Agrofert з лютого 2017 року, порушують закон про конфлікт інтересів.

І хоча чеська влада зрештою не просила у ЄС грошей в зв'язку з діяльністю, про яку йдеться в аудиті, це питання викликало широкий поштовх до дотримання правил щодо конфлікту інтересів.

Тепер Комісія відправила Празі листа, в якому місцевим владам, які реалізують програми регіонального розвитку і соціальні програми з фондів ЄС, рекомендовано не домагатися відшкодування платежів будь-яким компаніям, контрольованим трастовими фондами. Комісія заявила, що не буде проводити виплати в цих випадках.

У листі, відправленому минулого тижня, Прага закликала прийняти рекомендації аудиту, в яких говорилося, що Чеська Республіка має "поліпшити існуючі системи управління та контролю", щоб "гарантувати, що ніякі додаткові гранти не будуть видаватися" в порушення правил.

Комісія очікує, що "чеська влада виконає всі рекомендації, які були висунуті в аудиторському звіті". В іншому випадку можуть бути фінансові наслідки.

"Комісія призупинить будь-які майбутні платіжні вимоги щодо таких компаній в очікуванні впровадження поліпшень системи для усунення цього ризику", - сказав представник Єврокомісії.