ЕС угрожает блокировать платежи Чехии из-за конфликта интересов у премьера

Европейская комиссия угрожает Чехии приостановить выплаты с участием компаний, находящихся в доверительных фондах, из-за конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Этот шаг был предпринят после того, как давние опасения, что Бабиш мог ненадлежащим образом извлечь выгоду из определенных договоренностей, вынудили Брюссель опубликовать рекомендации о системных изменениях в том, как страна распоряжается европейским финансированием.

В 2017 году Бабиш поместил свой крупный сельскохозяйственный и химический конгломерат Agrofert в два трастовых фонда. Но в ходе проверки 2019 года Еврокомиссия обнаружила, что премьер по-прежнему имеет "прямое" и "косвенное" влияние на эти трастовые фонды. В результате все гранты, предоставленные Agrofert с февраля 2017 года, нарушают закон о конфликте интересов.

И хотя чешские власти в конечном итоге не запросили у ЕС денег в связи с деятельностью, упомянутой в аудите, этот вопрос вызвал более широкий толчок к соблюдению правил о конфликте интересов.

Теперь Комиссия отправила Праге письмо, в котором местным властям, реализующим финансируемые ЕС программы регионального развития и социальные программы, рекомендовалось не добиваться возмещения платежей каким-либо компаниям, контролируемым трастовыми фондами, в целом. Комиссия заявила, что не будет производить выплаты в этих случаях.

В письме, отправленном на прошлой неделе, Прага призвала принять рекомендации аудита, в которых говорилось, что Чешская Республика должна "улучшить существующие системы управления и контроля", чтобы "гарантировать, что никакие дополнительные гранты не будут выдаваться" в нарушение правил.

Комиссия ожидает, что "чешские власти выполнят все рекомендации, которые были указаны в аудиторском отчете". В противном случае могут быть финансовые последствия.

"Комиссия приостановит любые будущие платежные требования в отношении таких компаний в ожидании внедрения улучшений системы для устранения этого риска", - сказал представитель Еврокомиссии.