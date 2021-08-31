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Американські військові знищили понад 150 одиниць техніки, яку довелось залишити в Кабулі

Вівторок, 31 серпня 2021, 10:23

Військові США, перед тим як остаточно залишити аеропорт Кабула, вивели з ладу велику кількість військової техніки, яку неможливо було забрати з собою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP, цитуючи начальника Центрального командування ЗС США генерала Кеннета МакКінзі. 

За його словами, покинуту техніку вивели з ладу і її вже неможливо буде використовувати.  

В аеропорту залишилася система протиракетної оборони C-RAM, завдяки якій, серед іншого, вдалося не допустити влучання в аеропорт п'яти ракет в один з останніх днів евакуації. Її вирішили покинути, тому що система потенційно могла знадобитися навіть в останні хвилини евакуації, а її демонтаж - складна й тривала процедура. 

Також покинули 73 літаки, 70 броньованих машин з протимінним захистом (MRAP), вартістю близько мільйона доларів кожна, 27 легких автомобілів Humvee. 

Кореспондент LA Times опублікував відео, як представники Талібану заходять в ангар, покинутий американцями, та кадри з покинутого аеропорту.

Як вже повідомлялося, ввечері 30 серпня останні американські військові вийшли з Афганістану.

У Пентагоні раніше заявили, що від початку евакуації після захоплення влади талібами США та їхні союзники евакуювали з Афганістану понад 122 тисячі людей.

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Афганістан США
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