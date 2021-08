Американські військові знищили понад 150 одиниць техніки, яку довелось залишити в Кабулі

Військові США, перед тим як остаточно залишити аеропорт Кабула, вивели з ладу велику кількість військової техніки, яку неможливо було забрати з собою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP, цитуючи начальника Центрального командування ЗС США генерала Кеннета МакКінзі.

За його словами, покинуту техніку вивели з ладу і її вже неможливо буде використовувати.

В аеропорту залишилася система протиракетної оборони C-RAM, завдяки якій, серед іншого, вдалося не допустити влучання в аеропорт п'яти ракет в один з останніх днів евакуації. Її вирішили покинути, тому що система потенційно могла знадобитися навіть в останні хвилини евакуації, а її демонтаж - складна й тривала процедура.

Також покинули 73 літаки, 70 броньованих машин з протимінним захистом (MRAP), вартістю близько мільйона доларів кожна, 27 легких автомобілів Humvee.

Кореспондент LA Times опублікував відео, як представники Талібану заходять в ангар, покинутий американцями, та кадри з покинутого аеропорту.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan . pic.twitter.com/flJx0cLf0p

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v