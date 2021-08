Американские военные вывели из строя более 150 единиц техники, оставленной в Кабуле

Военные США, перед тем как окончательно покинуть аэропорт Кабула, вывели из строя большое количество военной техники, которую невозможно было забрать с собой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP, цитируя начальника Центрального командования ВС США генерала Кеннета МакКинзи.

По его словам, брошенную технику вывели из строя и ее уже невозможно будет использовать.

В аэропорту осталась система противоракетной обороны C-RAM, благодаря которой, среди прочего, удалось не допустить попадания в аэропорт пяти ракет в один из последних дней эвакуации. Ее решили оставить, так как система потенциально могла понадобиться даже в последние минуты эвакуации, а ее демонтаж - сложная и длительная процедура.

Также бросили 73 самолета, 70 бронированных машин с противоминной защитой (MRAP), стоимостью около миллиона долларов каждая, 27 легких автомобилей Humvee.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan . pic.twitter.com/flJx0cLf0p

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v