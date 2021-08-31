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Укр / Рус

Американские военные вывели из строя более 150 единиц техники, оставленной в Кабуле

Вторник, 31 августа 2021, 10:23

Военные США, перед тем как окончательно покинуть аэропорт Кабула, вывели из строя большое количество военной техники, которую невозможно было забрать с собой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP, цитируя начальника Центрального командования ВС США генерала Кеннета МакКинзи.

По его словам, брошенную технику вывели из строя и ее уже невозможно будет использовать.

В аэропорту осталась система противоракетной обороны C-RAM, благодаря которой, среди прочего, удалось не допустить попадания в аэропорт пяти ракет в один из последних дней эвакуации. Ее решили оставить, так как система потенциально могла понадобиться даже в последние минуты эвакуации, а ее демонтаж - сложная и длительная процедура.

Также бросили 73 самолета, 70 бронированных машин с противоминной защитой (MRAP), стоимостью около миллиона долларов каждая, 27 легких автомобилей Humvee.

Как уже сообщалось, вечером 30 сентября последние американские военные вышли из Афганистана.

В Пентагоне ранее заявили, что с начала эвакуации после захвата власти талибами США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 122 000 человек.

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Афганистан США
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