Чи відповідають Мінські угоди міжнародному праву?

5 вересня виповнюється сім років від підписання першого Мінського протоколу – домовленості між Україною та Росією за французько-німецького посередництва про врегулювання на Донбасі. З того часу постійні згадки про Мінські угоди та їхню "безальтернативність" стали мантрою західних та російських політиків.

Та чи зобов'язана Україна їх виконувати? Чи дійсно "Мінськ" є безальтернативним? І чи можливо Україні відмовитися від нього? Відповіді на ці запитання дає один із найбільш титулованих юристів-міжнародників України Володимир Василенко в аналітиці Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права.

Захід постійно посилається на Мінські домовленості як на "безальтернативну основу врегулювання", погоджуючись з позицією російської влади, зацікавленість якої у цих документах зрозуміла.

Але жорстка прив’язка до "Мінська" унеможливлює відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. В цих домовленостях відсутні положення щодо повернення Криму Україні, а ще вони передбачають не відновлення, а обмеження суверенітету України (особливий статус окремих районів Донеччини та Луганщини).

Насправді Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Документи, що складають Мінські домовленості, не подавалися на розгляд Верховної ради, не були ратифіковані та не є юридично обов’язковими для України. Вони також не ратифіковані Держдумою РФ. Ні Україна, ні Росія не зареєстрували їх у Секретаріаті ООН.

Тиск будь-якої держави, міжнародної організації чи групи держав на Україну з метою примусити її погодитися з нелегітимними вимогами держави-агресора, передбаченими у Мінських домовленостях, робить їх співучасниками російської збройної агресії.

Виходячи із зазначеного вище, безальтернативним має стати українсько-російське врегулювання на основі загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема закріплених у Статуті ООН та Віденській конвенції, із застосуванням мирних дипломатичних засобів владнання міжнародних спорів.

Які пріоритетні стадії має включати українсько-російське врегулювання, що є додатковим правовим підґрунтям для посилення застосовуваних проти РФ міжнародних санкцій та що має вжити світова спільнота для відновлення міжнародного правопорядку - читайте в статті професора, надзвичайного і повноважного посла України Володимира Василенка Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права.