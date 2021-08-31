Соответствуют ли Минские соглашения международному праву?

5 сентября исполняется семь лет с момента подписания первого Минского протокола - договоренности между Украиной и Россией при французско-немецком посредничестве об урегулировании на Донбассе. С тех пор постоянные упоминания о Минских соглашениях и их "безальтернативности" стали мантрой западных и российских политиков.

Но обязана ли Украина их выполнять? Является ли "Минск" безальтернативным? И может ли Украина отказаться от него? Ответы на эти вопросы дает один из самых титулованных юристов-международников Украины Владимир Василенко в аналитике Выход из ловушки Минских договоренностей: как вернуться к международному праву.

Запад постоянно ссылается на Минские договоренности как на "безальтернативную основу урегулирования", соглашаясь с позицией российских властей, заинтересованность которых в этих документах понятна.

Однако жесткая привязка к "Минску" делает невозможным восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. В этих договоренностях отсутствуют положения о возврате Крыма Украине, а еще они предполагают не восстановление, а ограничение суверенитета Украины (особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На самом деле Минские договоренности - это нелегитимные, а к тому же навязанные силой документы. Документы, составляющие Минские договоренности, не подавались на рассмотрение Верховной рады, не были ратифицированы и не являются юридически обязательными для Украины. Они также не ратифицированы Госдумой РФ. Ни Украина, ни Россия не зарегистрировали их в Секретариате ООН.

Давление любого государства, международной организации или группы государств на Украину с целью заставить ее согласиться с нелегитимными требованиями государства-агрессора, предусмотренными в Минских договоренностях, делает их соучастниками российской вооруженной агрессии.

Исходя из вышесказанного, безальтернативным должно стать украино-российское урегулирование на основе общепризнанных норм международного права, в частности закрепленных в Уставе ООН и Венской конвенции, с применением мирных дипломатических средств разрешения международных споров.

Какие приоритетные стадии должно включать украино-российское урегулирования, что является дополнительным правовым основанием для усиления применяемых против РФ международных санкций, и что должно принять мировое сообщество для восстановления международного правопорядка - читайте в статье профессора, чрезвычайного и полномочного посла Украины Владимира Василенко Выход из ловушки Минских договоренностей: как вернуться к международному праву.