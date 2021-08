США були змушені скоротити свою дипмісію в Білорусі

США на вимогу влади Білорусі були змушені скоротити своє диппредставництво у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Twitter посольства США у Білорусі.

"Ще більшій кількості американських дипломатів довелося сьогодні виїхати з Білорусі через невдале рішення режиму обмежити взаємодію та діалог. Чи то в Мінську, чи деінде, американські дипломати будуть і надалі підтримувати демократичні прагнення білоруського народу" - йдеться у повідомленні.

More U.S. diplomats had to depart #Belarus today because of the regime's unfortunate decision to limit engagement and dialogue. Whether in Minsk or elsewhere, U.S. diplomats will continue to support the democratic aspirations of the Belarusian people. #StandwithBelarus pic.twitter.com/DtlfsIUtiC