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США були змушені скоротити свою дипмісію в Білорусі

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:13

США на вимогу влади Білорусі були змушені скоротити своє диппредставництво у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Twitter посольства США у Білорусі.

"Ще більшій кількості американських дипломатів довелося сьогодні виїхати з Білорусі через невдале рішення режиму обмежити взаємодію та діалог. Чи то в Мінську, чи деінде, американські дипломати будуть і надалі підтримувати демократичні прагнення білоруського народу" - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило 11 серпня, що запропонувало американській стороні скоротити чисельність посольства США в Мінську до п'яти осіб.

Також білоруське зовнішньополітичне відомство відкликало раніше видану згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську.

9 серпня США розширили санкції проти білоруського режиму у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією.

Мінфін США назвав імена "гаманців" Лукашенка, що потрапили під нові санкції.

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США Білорусь
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