США были вынуждены сократить свою дипмиссию в Беларуси

США по требованию властей Беларуси были вынуждены сократить свое диппредставительство в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Twitter посольства США в Беларуси.

"Еще большему количеству американских дипломатов пришлось сегодня уехать из Беларуси из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог. В Минске или где-либо еще американские дипломаты будут и в дальнейшем поддерживать демократические стремления белорусского народа", - говорится в сообщении.

More U.S. diplomats had to depart #Belarus today because of the regime's unfortunate decision to limit engagement and dialogue. Whether in Minsk or elsewhere, U.S. diplomats will continue to support the democratic aspirations of the Belarusian people. #StandwithBelarus pic.twitter.com/DtlfsIUtiC