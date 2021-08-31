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США были вынуждены сократить свою дипмиссию в Беларуси

Вторник, 31 августа 2021, 15:13

США по требованию властей Беларуси были вынуждены сократить свое диппредставительство в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Twitter посольства США в Беларуси.

"Еще большему количеству американских дипломатов пришлось сегодня уехать из Беларуси из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог. В Минске или где-либо еще американские дипломаты будут и в дальнейшем поддерживать демократические стремления белорусского народа", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило 11 августа, что предложило американской стороне сократить численность посольства США в Минске до пяти человек.

Также белорусское внешнеполитическое ведомство отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

9 августа США расширили санкции против белорусского режима в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией.

Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции.

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