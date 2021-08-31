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ЄСПЛ визнав РФ винною у неналежному розслідуванні вбивства російської правозахисниці

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:26

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що влада Росії несе відповідальність за нерозслідування убивства співробітниці чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Наталі Естемірової в 2009 році.

Про рішення ЄСПЛ центр "Меморіал" повідомив у вівторок, пише "Європейська правда".

Суд заявив про порушення процесуальних зобов'язань за статтею 2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

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Також ЄСПЛ визнав, що в справі порушена стаття 38 (порядок розгляду справи), оскільки влада Росії не надала ЄСПЛ більшу частину матеріалів.

Водночас, ЄСПЛ не встановив відповідальності представників російської держави за вбивство правозахисниці.

Сестрі Наталії Естемірової Світлані присуджена компенсація моральної шкоди в розмірі 20 тисяч євро.

Наталія Естемірова була викрадена вранці 15 липня 2009 року біля її будинку в Грозному. Кілька годин по тому її тіло з вогнепальними пораненнями виявили в Інгушетії неподалік від села Газі-Юрт.

З початку 1990-х років Наталя Естемірова боролася з безкарністю за порушення прав людини в Чечні.

Російська влада наполягала на версії, що Естемірову убив бойовик Алхазур Башаєв з метою помсти за публікації в ЗМІ про його діяльність. Ця версія з'явилася в січні 2010 року, тоді як сам Башаєв був убитий в ході спецоперації 13 листопада 2009 року.

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Правозахисний центр "Меморіал", який в Росії включений до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноагентів, наполягав на можливій причетності до справи глави Чечні Рамзана Кадирова.

ЄСПЛ встановив, що розслідування вбивства Наталії Естемірової не може бути визнано ефективним. Суд зазначив, що версія слідства мала лише кілька доказів, щодо яких були непереконливі і суперечливі висновки експертиз.

ЄСПЛ також зазначив, що слідство не пояснило, чому на тілі Естемірової і на місці злочину не було знайдено слідів ДНК Башаєва і інших бойовиків. Суду не очевидно, що влада зробила все необхідне для встановлення всіх учасників злочину.

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ЄСПЛ Росія
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