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ЕСПЧ признал РФ виновной в ненадлежащем расследовании убийства российской правозащитницы

Вторник, 31 августа 2021, 15:26

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти России несут ответственность за нерасследование убийства сотрудницы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Натальи Эстемировой в 2009 году.

О решении ЕСПЧ центр "Мемориал" сообщил во вторник, пишет "Европейская правда".

Суд заявил о нарушении процессуальных обязательств по статье 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Также ЕСПЧ признал, что в деле нарушена статья 38 (порядок рассмотрения дела), поскольку власти России не предоставили ЕСПЧ большую часть материалов.

В то же время, ЕСПЧ не установил ответственности представителей российского государства за убийство правозащитницы.

Сестре Натальи Эстемировой Светлане присуждена компенсация морального вреда в размере 20 000 евро.

Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года возле ее дома в Грозном. Несколько часов спустя ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили в Ингушетии недалеко от села Гази-Юрт.

С начала 1990-х годов Наталья Эстемирова боролась с безнаказанностью за нарушения прав человека в Чечне.

Российские власти настаивали на версии, что Эстемирову убил боевик Алхазур Башаев с целью мести за публикации в СМИ о его деятельности. Эта версия появилась в январе 2010 года, тогда как сам Башаев был убит в ходе спецоперации 13 ноября 2009 года.

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Правозащитный центр "Мемориал", который в России включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов, настаивал на возможной причастности к делу главы Чечни Рамзана Кадырова.

ЕСПЧ установил, что расследование убийства Натальи Эстемировой не может быть признано эффективным. Суд отметил, что версия следствия имела лишь несколько доказательств, по которым были неубедительны и противоречивы выводы экспертиз.

ЕСПЧ также отметил, что следствие не объяснило, почему на теле Эстемировой и на месте преступления не было найдено следов ДНК Башаева и других боевиков. Суду не очевидно, что власти сделали все необходимое для установления всех участников преступления.

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ЕСПЧ Россия
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