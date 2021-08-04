Тимановская полетела в Австрию вместо Польши "из соображений безопасности"
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Австрию в среду, хотя первоначально планировала отправиться в Польшу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Тимановская должна была сесть на рейс в Варшаву, где правительство Польши предложило ей гуманитарную визу предоставление убежища.
Вместо этого она вылетела рейсом Austrian Airlines, который должен был приземлиться в Вене в 16:05 во вторник. Представитель белорусской общины, контактировавший с Тимановской, сказал, что дипломаты поменяли ее рейс из соображений безопасности.
Тимановская приехала в аэропорт в сопровождении полиции. Она не стала общаться с несколькими десятками ждавших ее репортеров, и сразу пошла в VIP-зону в сопровождении нескольких официальных лиц.
Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.
Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище. Ее муж уехал в Украину.