Тимановская полетела в Австрию вместо Польши "из соображений безопасности"

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Австрию в среду, хотя первоначально планировала отправиться в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тимановская должна была сесть на рейс в Варшаву, где правительство Польши предложило ей гуманитарную визу предоставление убежища.

Вместо этого она вылетела рейсом Austrian Airlines, который должен был приземлиться в Вене в 16:05 во вторник. Представитель белорусской общины, контактировавший с Тимановской, сказал, что дипломаты поменяли ее рейс из соображений безопасности.

Тимановская приехала в аэропорт в сопровождении полиции. Она не стала общаться с несколькими десятками ждавших ее репортеров, и сразу пошла в VIP-зону в сопровождении нескольких официальных лиц.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище. Ее муж уехал в Украину.