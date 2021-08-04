Єврокомісія: визнання сертифікатів Сан-Марино не означає допуск "Спутника V" в ЄС

Визнання Єврокомісією ковідних сертифікатів Сан-Марино, більшість жителів якої зробили щеплення "Спутником V", не означає визнання російської вакцини в Євросоюзі.

Про це у відповідь на запит DW заявив представник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, комісія не затверджує вакцини на підставі рішення про еквівалентність вакцинаційного сертифікату. Кожна держава-член Євросоюзу сама повинна вирішити, чи скасовує вона обмеження для людей, які мають сертифікати про щеплення вакцинами, які не мають дозволу для використання в ЄС.

Представник Єврокомісії також зазначив, що наявність цифрового ковід-сертифіката ЄС не є попередньою умовою для в'їзду в Євросоюз. Згідно з рекомендаціями Ради ЄС від 20 травня, в'їзд в ЄС повинен бути дозволений особам, повністю вакцинованим препаратами, сертифікованими для застосування в Євросоюзі.

Держави Європейського Союзу можуть також дозволити в'їзд особам, щепленим вакцинами, включеними до списку Всесвітньої організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.

Єврокомісія 2 серпня визнала сертифікати, видані в Ватикані і Сан-Марино, еквівалентними цифровому ковід-сертифікату Євросоюзу.

Поставки "Спутника V" в Сан-Марино почалися в лютому. За твердженням розробника препарату, 85% населення країни щеплені російською вакциною, яка не сертифікована в ЄС.