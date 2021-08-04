Еврокомиссия: признание сертификатов Сан-Марино не означает допуск "Спутника V" в ЕС

Признание Еврокомиссией ковидных сертификатов Сан-Марино, большинство жителей которой сделали прививку "Спутником V", не означает признания российской вакцины в Евросоюзе.

Об этом в ответ на запрос DW заявил представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

По его словам, комиссия не утверждает вакцины на основании решения об эквивалентности прививочного сертификата. Каждое государство-член Евросоюза само должно решить, отменяет ли ограничения для людей, которые имеют сертификаты о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в ЕС.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что наличие цифрового ковид-сертификата ЕС не является условием для въезда в Евросоюз. Согласно рекомендациям Совета ЕС от 20 мая, въезд в ЕС должен быть разрешен лицам, полностью вакцинированным препаратами, сертифицированными для применения в Евросоюзе.

Государства Европейского Союза могут также разрешить въезд лицам, привитым вакцинами, включенными в список Всемирного организацией здравоохранения для экстренного применения.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату Евросоюза.

Поставки "Спутника V" в Сан-Марино начались в феврале. По утверждению разработчика препарата, 85% населения страны привиты российской вакциной, которая не сертифицирована в ЕС.