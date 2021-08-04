Євродепутати вбачають у смерті Шишова ознаки політичного вбивства

У Європарламенті вважають, що загибель білоруського активіста Віталія Шишова у Києві має ознаки політичного вбивства.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві делегації ЄП щодо відносин з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані підозрілою смертю Віталія Шишова в Києві, яка виглядає як політичне вбивство", - стверджують європарламентарі.

Вони підкреслюють, що Шишов відчував себе під постійним наглядом і розповідав про випадки стеження за ним останнім часом.

"Оскільки українська влада почала розслідування вбивства, ми сподіваємося, що найближчим часом на цю справу проллється світло", - сказано в заяві.

Євродепутати наголошують, що спроба викрадення Тимановської в Токіо і підозріла смерть Шишова в Києві вказують на те, що білоруські дисиденти не можуть почуватися в безпеці навіть за межами своєї країни.

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на загибель білоруського активіста Віталія Шишова, пообіцявши, що Україна зробить все можливе для виявлення "всієї правди" про цю трагічну смерть.

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