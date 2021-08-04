Евродепутаты видят в смерти Шишова признаки политического убийства

В Европарламенте считают, что гибель белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве имеет признаки политического убийства.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении делегации ЕП по отношениям с Беларусью, сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены подозрительным смертью Виталия Шишова в Киеве, которая выглядит как политическое убийство", - утверждают европарламентарии.

Они подчеркивают, что Шишов чувствовал себя под постоянным наблюдением и рассказывал о случаях слежки за ним в последнее время.

"Поскольку украинская власть начала расследование убийства, мы надеемся, что в ближайшее время на это дело прольется свет", - говорится в заявлении.

Евродепутаты отмечают, что попытка похищения Тимановской в Токио и подозрительная смерть Шишова в Киеве указывают на то, что белорусские диссиденты не могут чувствовать себя в безопасности даже за пределами своей страны.

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова с Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на гибель белорусского активиста Виталия Шишова, пообещав, что Украина сделает все возможное для выявления "всей правды" об этой трагической смерти.

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