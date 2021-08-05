Уряд Франції оштрафували на 10 млн євро через забруднення повітря в мегаполісах

У Франції Державна рада, верховний орган адміністративного правосуддя, винесла рішення за позовом екологів проти держави, оштрафувавши уряд на 10 мільйонів євро за недостатньо ефективну боротьбу з забрудненням атмосфери у великих містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Держрада зажадала від влади вжити додаткові заходи щодо поліпшення якості повітря у французьких мегаполісах під загрозою нового штрафу. Екологічні організації, що стали позивачами на процесі, назвали вердикт "історичним".

Читайте також Місто у Польщі має найгіршу якість повітря в Євросоюзі

Позивачами в цьому багаторічному процесі є екологічні організації Amis de la Terre і Greenpeace, вони звинувачують уряд в нездатності добитися зниження шкідливих викидів до порогових значень в мегаполісах.

Перше рішення за позовом екологів Держрада винесла в липні 2017 року, зобов'язавши уряд вжити в 13 найбільших містах всі необхідні заходи для зниження концентрації в повітрі діоксиду азоту і твердих частинок ТЧ 10 .

Три роки по тому суд констатував, що в восьми мегаполісах порогові значення атмосферного забруднення як і раніше перевищені.

Уряду було дано пів року на додаткові заходи. Нову оцінку дій влади Держрада почала в січні цього року, дійшовши до висновку, що в п'яти містах - Парижі, Ліоні, Марселі, Тулузі і Греноблі - порогові значення двоокису азоту все ще або перевищені, або їх зниження до допустимого рівня не стало стійким.

Читайте також Євростат: у Болгарії та Польщі найбрудніше повітря серед країн ЄС

Агентство France-Presse відзначає деякі нововведення в рішенні Держради про штраф для уряду. Згідно із загальними правилами, 10 млн євро повинні були б перерахувати з бюджету назад в бюджет. Цього разу Держрада прописала адресний розподіл коштів, які повинні бути перераховані не в загальну казну держави, а профільним агентствам і інститутам, які відповідають за моніторинг та розробку заходів боротьби із забрудненням повітря.

Крім того, 100 000 євро будуть виплачені екологічній організації Amis de la Terre, позивачу.

Небезпечний рівень забруднення призводить щорічно до передчасної смерті у Франції 40 000 людей, відзначає агентство AFP з посиланням на оцінки експертів.