Правительство Франции оштрафовали на 10 млн евро из-за загрязнения воздуха в мегаполисах

Во Франции Государственный совет, верховный орган административного правосудия, вынес решение по иску экологов против государства, оштрафовав правительство на 10 млн евро за недостаточно эффективную борьбу с загрязнением атмосферы в крупных городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Госсовет потребовал от властей принять дополнительные меры по улучшению качества воздуха во французских мегаполисах под угрозой нового штрафа. Экологические организации, ставшие истцами на процессе, назвали вердикт "историческим".

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Истцами в этом многолетнем процессе являются экологические организации Amis de la Terre и Greenpeace, они обвиняют правительство в неспособности добиться снижения вредных выбросов до пороговых значений в мегаполисах.

Первое решение по иску экологов Госсовет вынес в июле 2017 года, обязав правительство принять в 13 крупнейших городах все необходимые меры для снижения концентрации в воздухе диоксида азота и твердых частиц.

Три года спустя суд констатировал, что в восьми мегаполисах пороговые значения атмосферного загрязнения по-прежнему превышены.

Правительству было дано полгода на дополнительные меры. Новую оценку действий властей Госсовет начал в январе этого года, придя к выводу, что в пяти городах - Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и Гренобле - пороговые значения двуокиси азота все еще или превышены, или их снижение до допустимого уровня не стало устойчивым.

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Агентство France-Presse отмечает некоторые нововведения в решении Госсовета о штрафе для правительства. Согласно общим правилам, 10 млн евро должны были бы перечислить из бюджета обратно в бюджет. На этот раз Госсовет прописал адресное распределение средств, которые должны быть перечислены не в общую казну государства, а профильным агентствам и институтам, отвечающим за мониторинг и разработку мер борьбы с загрязнением воздуха.

Кроме того, 100 000 евро будут выплачены экологической организации Amis de la Terre, истцу.

Опасный уровень загрязнения приводит ежегодно к преждевременной смерти во Франции 40 000 человек, отмечает агентство AFP со ссылкой на оценки экспертов.