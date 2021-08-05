Греція запровадила обмеження на популярних серед туристів островах

Греція запровадила нічну комендантську годину та заборонила музику в закладах на двох популярних туристичних островах, щоб стримати поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Середземноморська країна, яка намагається відродити туристичний сектор, який сильно постраждав від пандемії коронавірусу, також бореться з хвилею лісових пожеж на тлі тривалої спеки.

Обмеження набудуть чинності з п’ятниці і діятимуть до 13 серпня після рекомендації комітету експертів з інфекційних хвороб, що консультує уряд Греції.

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Постраждалими є острів Закінф на заході Греції, де епідеміологічне навантаження погіршилося на 69% порівняно з тижнем раніше, та місто Ханья на Криті, де воно зросло на 54%.

Генеральний секретаріат з питань цивільного захисту оголосив у четвер, що вільний рух у цих двох регіонах буде заборонено з 1 ночі до 6 ранку, за винятком екстрених медичних випадків та роботи, тоді як музика заборонена у клубах, барах та кафе, щоб запобігти переповненню закладів.

Також заборонені вечірки та інші зібрання більш ніж 20 осіб, як у приватних, так і в громадських місцях, і штрафи за порушення цього обмеження становлять від 50 000 до 200 000 євро.