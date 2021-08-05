Греция ввела ограничения на популярных среди туристов островах

Греция ввела ночной комендантский час и запретила музыку в заведениях на двух популярных туристических островах, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Средиземноморская страна, которая пытается возродить туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, также борется с волной лесных пожаров на фоне длительной жары.

Ограничения вступят в силу с пятницы и будут действовать до 13 августа после рекомендации комитета экспертов по инфекционным болезням, консультирующего правительство Греции.

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Пострадали остров Закинф на западе Греции, где эпидемическая нагрузка ухудшилось на 69% по сравнению с неделей ранее, и город Ханья на Крите, где она выросла на 54%.

Генеральный секретариат по вопросам гражданской защиты объявил в четверг, что свободное движение в этих двух регионах будет запрещено с 1 ночи до 6 утра, за исключением экстренных медицинских случаев и работы, тогда как музыка запрещена в клубах, барах и кафе, чтобы предотвратить переполненность заведений.

Также запрещены вечеринки и другие собрания более 20 человек, как в частных, так и в общественных местах, и штрафы за нарушение этого ограничения составляют от 50 000 до 200 000 евро.