На півночі Афін триває евакуація людей, пожежа загрожує електростанціям

Посилення вітру у п’ятницю розпалило масштабну пожежу на півночі Афін, яка загрожує критично важливим електростанціям і відрізала ділянку національної магістралі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Згідно з повідомленнями, пожежа загрожує об'єктам Незалежного оператора електропередачі (ADMIE), що в разі їх пошкодження може спричинити масові відключення електроенергії у столиці Греції.

Тим часом найбільший фронт вогню знаходиться в районі міста Афіднес і він призвів до закриття ділянки національної магістралі Афіни-Ламія.

Вантажним автомобілям заборонено користуватися автострадою до подальшого повідомлення, тоді як автомобілі, що прямують на північ, перенаправляються на другорядні дороги.

Крім того, об 11.05 ранку орган цивільного захисту надіслав SMS-повідомлення тисячам користувачів мобільних телефонів про необхідність евакуації. Поліція спрямовує мешканців до узбережжя Варнави та Неа Макрі.

Раніше повідомлялося, що жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.