На севере Афин продолжается эвакуация людей, пожар угрожает электростанциям

Усиление ветра в пятницу разожгло масштабный пожар на севере Афин, огонь угрожает критически важным электростанциям и отрезал участок национальной магистрали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно сообщениям, пожар угрожает объектам Независимого оператора электропередачи (ADMIE), что в случае их повреждения может вызвать массовые отключения электроэнергии в столице Греции.

Между тем наибольший фронт огня находится в районе города Афиднес, что привело к закрытию участка национальной магистрали Афины-Ламия.

Грузовым автомобилям запрещено пользоваться автострадой до дальнейшего уведомления, тогда как автомобили, направляются на север, перенаправляются на второстепенные дороги.

Кроме того, в 11.05 утра орган гражданской защиты прислал SMS-сообщение тысячам пользователей мобильных телефонов о необходимости эвакуации. Полиция направляет жителей к побережью Варнавы и Неа Макри.

Ранее сообщалось, что жители двух греческих городков Вотонас и Марафон к северу от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5:00 утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля.