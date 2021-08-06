Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Пожежна служба також готується до сильних вітрів, прогнозованих в Аттиці і решті Греції.

Дані станом на ранок п'ятниці показують, що десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Однак загиблих не було, і було госпіталізовано всього кілька десятків людей, в основному пожежних, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.

Раніше на цьому тижні були евакуйовані тисячі в північних передмістях Афін.

Нагадаємо, у четвер ввечері мешканцям північних передмість Афін Іппратіос Політея та Дросопігі було наказано евакуюватися у четвер після нового спалаху лісової пожежі.

Як повідомлялося, у передмісті Афін кілька днів також вирують пожежі, але повністю взяти вогонь під контроль досі не вдалося. Пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.

На півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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