Прем'єри країн Балтії домовились про розробку нових санкцій ЄС проти Білорусі

Прем’єр-міністри країн Балтії домовились очолити процес розробки додаткових санкцій ЄС проти білоруського режиму.

Про це заявили прем’єрка Естонії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського уряду.

Прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви висловили рішучість захищати зовнішній кордон Євросоюзу від нелегальної міграції з Білорусі та наголосили на конкретних кроках та тісній співпраці з інституціями та партнерами ЄС.

Прем’єри наголосили на тому, що важливо збільшити надання Литві дипломатичної, фінансової та технічної допомоги з огляду на ситуацію, що розвивається.

"Сьогодні ми вирішили, що країни Балтії спільно очолять розробку додаткових санкцій Європейського Союзу проти режиму Білорусі. Але ми також повинні продовжувати виявляти торговців людьми та їхні моделі бізнесу", - підсумувала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, окрім тісної співпраці з державами-членами, інституціями ЄС та союзниками за межами Європи, дуже важливим є діалог із країнами походження міграції.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте своєю чергою зазначила, що повна відповідальність за контрабанду мігрантів та наслідки цього злочину лежить на білоруському режимі, оскільки його державні установи та прикордонні служби безпосередньо сприяють організації міграції. Прем'єр-міністри країн Балтії підкреслили, що ЄС повинен надати належну відповідь на дії режиму Лукашенка, у тому числі шляхом розширення галузевих санкцій.

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