Премьеры стран Балтии договорились о разработке новых санкций ЕС против Беларуси

Премьер-министры стран Балтии договорились возглавить процесс разработки дополнительных санкций ЕС против белорусского режима.

Об этом заявили премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службe эстонского правительства.

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы выразили решимость защищать внешнюю границу Европейского Cоюза от нелегальной миграции из Беларуси и подчеркивают конкретные шаги и тесное сотрудничество с институтами и партнерами ЕС.

Премьеры отметили, что важно увеличить дипломатическую, финансовую и техническую помощь Литве, учитывая развитие ситуации.

"Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций Европейского Союза против режима Беларуси. Но мы также должны продолжать выявлять торговцев людьми и их модели бизнеса", - подытожила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, помимо тесного сотрудничества с государствами-членами, институтами ЕС и союзниками за пределами Европы, очень важен диалог со странами происхождения миграции.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в свою очередь отметила, что полная ответственность за контрабанду мигрантов и последствия этого преступления лежит на белорусском режиме, поскольку его государственные учреждения и пограничные службы непосредственно способствуют организации миграции. Премьер-министры стран Балтии подчеркнули, что ЕС должен предоставить надлежащий ответ на действия режима Лукашенко, в том числе путем расширения отраслевых санкций.

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