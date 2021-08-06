Німеччина витратить на відбудову затоплених районів щонайменше 10 млрд євро

Німеччина планує вкласти в новий фонд відбудови затоплених після катастрофічної повені територій на заході країни щонайменше 10 мільярдів євро.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, федеральний уряд і уряди федеральних земель виділять більше грошей на реконструкцію в районах затоплення, ніж після повені в 2013 році. Суму вони планують розподілити навпіл.

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На відміну від допомоги під час повені 2013 року, сума не буде надана негайно. Натомість, за даними міністерства фінансів, фонд щорічно буде поповнюватися за потреби. Уряд у Берліні та місцеві земельні уряди не хочуть, щоб мільярди євро залишалися невикористаними протягом багатьох років. У фонд 2013 року було виділено 8 мільярдів євро, з яких знадобилися близько 6 мільярдів.

Згідно з попередніми оцінками, поточні збитки тільки у землі Рейнланд-Пфальц будуть вищим, ніж загальна сума збитків у 2013 році. Уряди постраждалих федеральних земель ще продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

Щонайменше 180 людей загинули в результаті сильних повеней, які в липні знищили міста на заході Німеччини.

Катастрофа змусила людей замислитись, чи влада зробила достатньо, щоб завчасно попередити мешканців.

У зв’язку з повенями прокуратура в Кобленці порушила кримінальну справу проти голови адміністрації сильно постраждалого району Арвайлер за підозрою у вбивстві з необережності та заподіянні тілесних ушкоджень з необережності через невиконання своїх зобов’язань.

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