Германия потратит на восстановление затопленных районов не менее 10 млрд евро

Германия планирует вложить в новый фонд восстановления затопленных после катастрофического наводнения территорий на западе страны не менее 10 миллиардов евро.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По информации издания, федеральное правительство и правительства федеральных земель выделят больше денег на реконструкцию в районах затопления, чем после наводнения в 2013 году. Сумму они планируют распределить пополам.

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В отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости. Правительство в Берлине и местные земельные правительства не хотят, чтобы миллиарды евро оставались неиспользованными в течение многих лет. В фонд 2013 года было выделено 8 млрд евро, из которых понадобилось около 6 млрд.

Согласно предварительным оценкам, текущие убытки только в земле Рейнланд-Пфальц будут выше, чем общая сумма убытков в 2013 году. Правительства пострадавших федеральных земель еще продолжают оценивать масштабы разрушений.

По меньшей мере 180 человек погибли в результате сильных наводнений, которые в июле уничтожили города на западе Германии.

Катастрофа заставила людей задуматься, достаточно ли сделали власти, чтобы заблаговременно предупредить жителей.

В связи с наводнениями прокуратура в Кобленце возбудила уголовное дело против главы администрации сильно пострадавшего района Арвайлер по подозрению в убийстве по неосторожности и причинении телесных повреждений по неосторожности из-за невыполнения своих обязательств.

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