Совет ЕС на кризисной встрече обсудит ситуацию с мигрантами на границе Литвы и Беларуси

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола также примут участие в видеоконференции министров.

"Учитывая ситуацию на литовско-белорусской границе ЕС оказался под серьезной угрозой безопасности и является свидетелем спонсируемой государством незаконной миграции из Беларуси", - говорится в тексте письма словенского председательства.

Словения настаивает на действиях, утверждая, что одной из целей встречи является согласование мероприятий по охране этой части внешней границы ЕС и продолжение поддержки Литвы.

Европейский союз вызвал в среду белорусского посла в Брюсселе и провел переговоры с правительством Ирака после обвинения Беларуси в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, как политического оружия.