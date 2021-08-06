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Совет ЕС на кризисной встрече обсудит ситуацию с мигрантами на границе Литвы и Беларуси

Пятница, 6 августа 2021, 18:09

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола также примут участие в видеоконференции министров.

"Учитывая ситуацию на литовско-белорусской границе ЕС оказался под серьезной угрозой безопасности и является свидетелем спонсируемой государством незаконной миграции из Беларуси", - говорится в тексте письма словенского председательства.

Словения настаивает на действиях, утверждая, что одной из целей встречи является согласование мероприятий по охране этой части внешней границы ЕС и продолжение поддержки Литвы.

Европейский союз вызвал в среду белорусского посла в Брюсселе и провел переговоры с правительством Ирака после обвинения Беларуси в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, как политического оружия.

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Литва Беларусь мигранты
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