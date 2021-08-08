Естонія посилила контроль на кордонах на випадок зростання міграційного тиску

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії посилив контроль в районі естонсько-латвійського кордону і в портах, щоб попередити незаконні перетину кордону в разі, якщо міграційний тиск в напрямку Естонії виросте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Я розмовляв в суботу з міністром внутрішніх справ Латвії, з яким на тлі подій в Литві ми тримали постійний контакт. З огляду на, що протягом останньої доби при незаконному перетині білорусько-латвійського кордону прикордонники затримали 28 осіб, ми посилили контроль в прикордонних регіонах Естонії. Але на даний момент міграційного тиску на Естонію все ж немає ", - зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані.

Підполковник поліції відділу прикордонної охорони Департаменту поліції і прикордонної охорони Іво Утсар сказав, що, оцінивши те, що відбувається в Латвії, було прийнято рішення ще більше посилити прикордонний контроль.

"Основний фокус Департаменту поліції і прикордонної охорони - на внутрішніх кордонах, але вибіркові перевірки патрулі будуть робити по всій Естонії. Ґрунтовні перевірки будуть проводитися в портах, так як ми не можемо виключати, що незаконні мігранти будуть намагатися знайти через Естонію шлях в Північну Європу. Також ми направили додаткові патрулі в район естонсько-латвійського кордону", - розповів Утсар.

Він додав, що якщо хто-небудь помітить в прикордонному районі групу людей, схожих на іноземців, щодо яких виникне підозра, що вони могли незаконно перетнути кордон, про це слід повідомити на номер 112.

"Департамент поліції і прикордонної охорони постійно стежить за ситуацією на кордоні Естонії, щоб помітити зміни, які могли б вказувати на можливу небезпеку незаконної міграції. При зміні ситуації ми готові застосувати додаткові заходи, щоб при необхідності захистити кордон Естонії ще надійніше", - підкреслив Утсар.

З боку білоруського кордону в Литву цього року вже проникли більше ніж чотири тисячі людей, в основному з Іраку. Адміністрація цивільної авіації Іраку оголосила у п’ятницю, що призупиняє усі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін.

Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Лукашенка. Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишньому кандидату на пост білоруського президента Світлані Тихановській.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва через кризу закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.

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