Эстония ужесточила контроль на границах на случайроста миграционного давления

Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если миграционное давление в направлении Эстонии вырастет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Я разговаривал в субботу с министром внутренних дел Латвии, с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. Учитывая, что в течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет ", - отметил министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани.

Подполковник полиции отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар сказал, что, оценив происходящее в Латвии, было принято решение еще больше усилить пограничный контроль.

"Основной фокус Департамента полиции и пограничной охраны - на внутренних границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Глубокие проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключать, что незаконные мигранты будут пытаться найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы ", - рассказал Утсар.

Он добавил, что если кто-нибудь заметит в приграничном районе группу людей, похожих на иностранцев, в отношении которых возникнет подозрение, что они могли незаконно пересечь границу, об этом следует сообщить на номер 112.

"Департамент полиции и погранохраны постоянно следит за ситуацией на границе Эстонии, чтобы заметить изменения, которые могли бы указывать на возможную опасность незаконной миграции. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - подчеркнул Утсар .

Со стороны белорусской границы в Литву в этом году уже проникли более чем четыре тысячи человек, в основном из Ирака. Администрация гражданской авиации Ирака объявила в пятницу, что приостанавливает все пассажирские рейсы в Минск на неопределенный срок.

Вильнюс обвиняет в провокации миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, которая дала убежище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской.

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Польша и Литва из-за кризиса призвали расширить санкции против режима Лукашенко.

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