Дим від пожежі на сміттєзвалищі огорнув столицю Сербії
Їдкий дим та імла огорнули столицю Сербії Белград у неділю після пожежі на головному сміттєзвалищі міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Влада рекомендувала людям залишатися в приміщенні, в той час як пожежники намагалися загасити полум'я на звалищі Вінча, розташованому приблизно за 17 кілометрів від центру Белграда біля річки Дунай.
Значну частину пожежі вдалося погасити пізно ввечері в неділю, але влада заявила, що місце найближчими днями продовжуватиме тліти.
Мер Белграда Зоран Радойчич рекомендував мешканцям закривати вікна та залишатися в приміщенні, якщо вони відчують запах диму.
"Хоча люди бачитимуть дим протягом наступних кількох днів, немає місця страху чи паніці", - йдеться у повідомленні Радойчича.
Чотири десятиліття місцевість Вінча є найбільшим невпорядкованим сміттєзвалищем, що залишилося в Європі. Воно щодня поглинає понад 1500 тонн побутових та близько 3000 тонн будівельних відходів.
Через розкладання та погану обробку відходів на місці часто трапляються пожежі.
Влада Белграда та французько-японський консорціум Суец-Іточу у 2019 році розпочали будівництво нового сміттєзвалища, сміттєспалювального заводу та заводу з виробництва енергії з відходів.
Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, але перш ніж вона зможе приєднатися, їй потрібно інвестувати понад 15 мільярдів євро в дотримання екологічних стандартів блоку, включаючи стандарти щодо поводження з твердими та рідкими відходами.