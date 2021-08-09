Дим від пожежі на сміттєзвалищі огорнув столицю Сербії

Їдкий дим та імла огорнули столицю Сербії Белград у неділю після пожежі на головному сміттєзвалищі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада рекомендувала людям залишатися в приміщенні, в той час як пожежники намагалися загасити полум'я на звалищі Вінча, розташованому приблизно за 17 кілометрів від центру Белграда біля річки Дунай.

Значну частину пожежі вдалося погасити пізно ввечері в неділю, але влада заявила, що місце найближчими днями продовжуватиме тліти.

Мер Белграда Зоран Радойчич рекомендував мешканцям закривати вікна та залишатися в приміщенні, якщо вони відчують запах диму.

"Хоча люди бачитимуть дим протягом наступних кількох днів, немає місця страху чи паніці", - йдеться у повідомленні Радойчича.

Чотири десятиліття місцевість Вінча є найбільшим невпорядкованим сміттєзвалищем, що залишилося в Європі. Воно щодня поглинає понад 1500 тонн побутових та близько 3000 тонн будівельних відходів.

Через розкладання та погану обробку відходів на місці часто трапляються пожежі.

Влада Белграда та французько-японський консорціум Суец-Іточу у 2019 році розпочали будівництво нового сміттєзвалища, сміттєспалювального заводу та заводу з виробництва енергії з відходів.

Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, але перш ніж вона зможе приєднатися, їй потрібно інвестувати понад 15 мільярдів євро в дотримання екологічних стандартів блоку, включаючи стандарти щодо поводження з твердими та рідкими відходами.