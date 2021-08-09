Дым от пожара на свалке окутал столицу Сербии

Едкий дым и мгла окутали столицу Сербии Белград в воскресенье после пожара на главной свалке города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти рекомендовали людям оставаться в помещении, в то время как пожарные пытались потушить пламя на свалке Винча, расположенной примерно в 17 километрах от центра Белграда у реки Дунай.

Значительную часть пожара удалось погасить поздно вечером в воскресенье, но власти заявили, что место в ближайшие дни будет продолжать тлеть.

Мэр Белграда Зоран Радойчич рекомендовал жителям закрывать окна и оставаться в помещении, если они почувствуют запах дыма.

"Хотя люди будут видеть дым в течение следующих нескольких дней, нет места страху или панике", - говорится в сообщении Радойчич.

Четыре десятилетия местность Винча является самой крупной неупорядоченной свалкой, оставшейся в Европе. Она ежедневно получает более 1500 тонн бытовых и около 3000 тонн строительных отходов.

Из-за разложения и плохой обработки отходов на месте часто случаются пожары.

Власти Белграда и французско-японский консорциум Суэц-Иточу в 2019 году начали строительство новой свалки, мусоросжигательного завода и завода по производству энергии из отходов.

Сербия является кандидатом на вступление в Европейский Союз, но прежде чем она сможет присоединиться, ей нужно инвестировать более 15 млрд евро в соблюдение экологических стандартов блока, включая стандарты обращения с твердыми и жидкими отходами.