Литва повідомляє про збільшення числа білоруських прикордонників на кордоні

За минулу добу, з півночі в неділю до півночі в понеділок, литовські прикордонники повернули до Білорусі 150 осіб, які намагалися нелегально перейти кордон в недозволених місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як повідомила Служба охорони держкордону Литви, в країну третю добу поспіль не пустили жодного нелегала.

Повернуті мігранти йшли групами до кількох десятків людей. Прикордонники застосовували і аудіозвернення на різних мовах, в яких повідомлялося, що в недозволених місцях кордон Литви переходити забороняється.

Зазначається, що на деяких ділянках, в основному на південному сході, візуально фіксується зростання чисельності білоруських прикордонників.

Служба охорони держкордону з метою розвідки і запобігання інцидентам піднімала в повітря вертоліт.

Ніяких інцидентів не було. На кордоні чергують посилені наряди Служби охорони держкордону та інших служб.

З боку білоруського кордону в Литву цього року вже проникли більше ніж чотири тисячі людей, в основному з Іраку. Адміністрація цивільної авіації Іраку оголосила у п’ятницю, що призупиняє усі пасажирські рейси до Мінська на невизначений термін.

Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційної кризи режим Лукашенка. Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишньому кандидату на пост білоруського президента Світлані Тихановській.

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на позачерговому засіданні 18 серпня обговорюватимуть зростання кількості незаконних перетинів кордону з Білорусі до Литви.

Польща і Литва через кризу закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка.

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