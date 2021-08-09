Литва сообщает об увеличении числа белорусских пограничников на границе

За минувшие сутки, с полуночи воскресенья до полуночи понедельника, литовские пограничники вернули в Беларусь 150 человек, которые пытались нелегально перейти границу в неположенных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы, в страну третьи сутки не пустили ни одного нелегала.

Возвращенные мигранты шли группами до нескольких десятков человек. Пограничники применяли и аудиообращения на разных языках, в которых сообщалось, что в неположенных местах граница Литвы переходить запрещается.

Отмечается, что на некоторых участках, в основном на юго-востоке, визуально фиксируется рост численности белорусских пограничников.

Служба охраны госграницы с целью разведки и предотвращения инцидентов поднимала в воздух вертолет.

Никаких инцидентов не было. На границе дежурят усиленные наряды Службы охраны госграницы и других служб.

Со стороны белорусской границы в Литву в этом году уже проникли более четыре тысячи человек, в основном из Ирака. Администрация гражданской авиации Ирака объявили в пятницу, что приостанавливает все пассажирские рейсы в Минск на неопределенный срок.

Вильнюс обвиняет в провокации миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, которая дала убежище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской.

Министры внутренних дел стран Евросоюза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Польша и Литва из-за кризиса призвали расширить санкции против режима Лукашенко.

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