Україні постійно говорять, що потрібно для членства в НАТО, а зрушень нема – посол Британії

Держави-члени НАТО підтримують прагнення України вступити до Альянсу, але немає зрушень у втілення необхідних для членства реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю Бі-бі-сі Україна.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема", - сказала Сіммонс.

Вона наголосила, що стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших.

"Одна з них - інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ. На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" та План Дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - пояснила Сіммонс.

Як повідомлялося, спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та власне набуття членства недостатньо технічного досягнення певних критеріїв, тому що прийняття певної країни до НАТО є політичним рішенням.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у Вільнюсі, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО.

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створення списку ключових реформ для просування до членства України в НАТО, із механізмом моніторингу та стимулом для офіційного Києва. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan). Ідея не дублює наявні Річні національні програми і не є їхнім замінником, а натомість робить їх ефективнішими. План передбачає, що Київ рухатиметься до виконання ПДЧ ще до того, як Україна приєднається до цього формату.

Детальніше про останнє рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди, а також читайте у аналітичній статті Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва.