Украине постоянно говорят, что нужно для членства в НАТО, а сдвигов нет - посол Британии

Государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс, но нет сдвигов в реализации необходимых для членства реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC Україна.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет", - сказала Симмонс.

Она отметила, что в отношении институциональных реформ, которых требует членство, остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем в других.

"Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс. В дополнение, статус Партнера расширенных возможностей и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - пояснила Симмонс.

Как сообщалось, специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе и собственно членства недостаточно технического достижения определенных критериев, потому что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в Вильнюсе, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.

Напомним, "Европейская правда" и ряд организаций-партнеров предложили идею, которая предусматривает создание списка ключевых реформ для продвижения к членству Украины в НАТО, с механизмом мониторинга и стимулом для официального Киева. Идея получила условное название "План совместимости с НАТО" (NATO Compatibility Plan). Идея не дублирует имеющиеся Годовые национальные программы и не является их заменителем, а делает их более эффективными. План предусматривает, что Киев будет двигаться к выполнению ПДЧ еще до того, как Украина присоединится к этому формату.

Подробнее о последнем решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды, а также читайте в аналитической статье Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева.