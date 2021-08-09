У Молдові через канцерогенний компонент з продажу вилучили пів мільйона пачок морозива 

У Молдові з магазинів вилучили понад 500 тисяч пачок морозива Bounty, Snickers і Twix через перевищення в них дозволеного рівня оксиду етилену, який може викликати рак.

Про це 9 серпня повідомило Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA), пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

ANSA почало перевірку після того, як 19 липня в ЄС повідомили про наявність в морозиві Bounty, Snickers і Twix оксиду етилену, що перевищує допустиму норму.

Деякі партії цього морозива потрапили і на полиці молдовських магазинів.

В ході перевірки ANSA з'ясувало, що морозиво Bounty, Snickers і Twix імпортували три компанії. Це допомогло встановити, в які магазини потрапили партії цього морозива.

Таким чином ANSA вилучило понад майже 510 тисяч пачок і пакетів морозива Bounty, Snickers і Twix.

Відкликані партії морозива повернуть в країну виробництва.

Оксид етилену широко використовується для стерилізації харчових продуктів. Він потрапляє в продукт через сировину або добавку, які стерилізують, щоб уникнути ризику зараження сальмонелою. Тривале вживання оксиду етилену може викликати рак.