В Молдове из-за канцерогенного компонента из продажи изъяли полмиллиона пачек мороженого

В Молдове из магазинов изъяли более 500 тысяч пачек мороженого Bounty, Snickers и Twix из-за превышения в них допустимого уровня оксида этилена, который может вызвать рак.

Об этом 9 августа сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

ANSA начало проверку после того, как 19 июля в ЕС сообщили о наличии в мороженом Bounty, Snickers и Twix оксида этилена, что превышает допустимую норму.

Некоторые партии этого мороженого попали и на полки молдавских магазинов.

В ходе проверки ANSA выяснило, что мороженое Bounty, Snickers и Twix импортировали три компании. Это помогло установить, в какие магазины попали партии этого мороженого.

Таким образом ANSA изъяло более почти 510 000 пачек и пакетов мороженого Bounty, Snickers и Twix.

Отозванные партии мороженого вернут в страну производства.

Оксид этилена широко используется для стерилизации пищевых продуктов. Он попадает в продукт через сырье или добавки, которые стерилизуют, чтобы избежать риска заражения сальмонеллой. Длительное употребление оксида этилена может вызвать рак.