Минфин США назвал имена "кошельков" Лукашенко, попавших под новые санкции

Министерство финансов США обнародовало список 23 физических и 21 юридического лица, которые вошли в расширенный пакет американских санкций к годовщине незаконных выборов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минюста США заявило, что это самый большой пакет санкций против белорусского режима на сегодня. OFAC вводит санкции против лиц, которые называет кошельками режима Лукашенко, предоставляющих ему средства для обогащения. По утверждению Минфина, подсанкционные лица сами получают выгоды от режима Лукашенко.

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В частности, под санкции попал энергетический "кошелек" Лукашенко олигарх Никалай Воробей, который также является фигурантом санкционных списков ЕС, Великобритании и Канады, и связанные с ним компании - "БелКазТранс" и "БелКазТранс Украина", "Интерсервис", "ННК" , "Абсолютбанк", Bremino Group.

Другой бизнесмен из списка - табачный "кошелек" Алексей Алексин. Санкции вводятся против него и связанных с ним компаний "Энерго-Ойл", "Интер Тобакко", "Белнафтегаз".

Ограничения вводятся против строительной империи Карич, в частности, фирмы Dana Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре, и ее бывших дочерних компаний. Dana Holdings Limited имеет связи с сербской семьей Карич, которая считается близкой к Лукашенко. Под санкции попал гражданин Сербии и Кипра Нейбоша Карич.

В санкционном списке также два государственных белорусских предприятия - "Беларуськалий" и гродненская табачная фабрика "Неман", крупнейший производитель сигарет в Беларуси, а также трое бывших директоров госпредприятий Андрей Рыбаков, Андрей Бунаков и Игорь Ляшенко.

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Другая государственная структура в списке - Следственный комитет Беларуси, который "находится на передовой послевыборных репрессий". Санкции введены и против его руководства.

В списке есть лица, ответственные за насильственное подавление мирных протестов, а также связанные с инцидентом с лайнером Ryanair 23 мая 2021 года. Среди них - министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор департамента по авиации этого министерства Артем Сикорский.

Как сообщалось, в годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.