Меркель розкритикувала лідера СДПН за відмову виключити коаліцію з лівими
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца, який відмовився виключити можливу коаліцію з партією "Ліві".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Меркель сказала, що між Шольцем і нею самою була "величезна різниця для майбутнього Німеччини".
"Зі мною як канцлером ніколи не було б коаліції, в яку входила б Ліва партія. І не зовсім ясно, чи стосується це до Олафа Шольцу чи ні", - заявила вона.
Шольц є віцеканцлером і міністром фінансів в нинішній правлячій коаліції і він представив себе логічним спадкоємцем Меркель, хоча вони належать до різних партій.
Стратегія принесла дивіденди: СДПН злетіла на перше місце в опитуваннях, в той час як консервативний блок різко впав, як і рейтинг їхнього кандидата в канцлери Арміна Лашета.
Незважаючи на те, що СДПН лідирує в опитуваннях, в разі перемоги їй все одно доведеться об'єднатися з двома іншими партіями для створення уряду.
Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.