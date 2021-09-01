Меркель розкритикувала лідера СДПН за відмову виключити коаліцію з лівими

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца, який відмовився виключити можливу коаліцію з партією "Ліві".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Меркель сказала, що між Шольцем і нею самою була "величезна різниця для майбутнього Німеччини".

"Зі мною як канцлером ніколи не було б коаліції, в яку входила б Ліва партія. І не зовсім ясно, чи стосується це до Олафа Шольцу чи ні", - заявила вона.

Шольц є віцеканцлером і міністром фінансів в нинішній правлячій коаліції і він представив себе логічним спадкоємцем Меркель, хоча вони належать до різних партій.

Стратегія принесла дивіденди: СДПН злетіла на перше місце в опитуваннях, в той час як консервативний блок різко впав, як і рейтинг їхнього кандидата в канцлери Арміна Лашета.

Незважаючи на те, що СДПН лідирує в опитуваннях, в разі перемоги їй все одно доведеться об'єднатися з двома іншими партіями для створення уряду.

Як повідомлялося, 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни кандидата у канцлери Арміна Лашета.