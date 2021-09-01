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Меркель раскритиковала лидера СДПГ за отказ исключить коалицию с левыми

Среда, 1 сентября 2021, 08:31

Канцлер Ангела Меркель раскритиковала лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца, который отказался исключить возможную коалицию с партией "Левые".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Меркель сказала, что между Шольцем и ею самой была "огромная разница для будущего Германии".

"Со мной как канцлером никогда не было бы коалиции, в которую входила бы Левая партия. И не совсем ясно, относится ли это к Олафу Шольцу или нет", - заявила она.

Шольц является вице-канцлером и министром финансов в нынешней правящей коалиции и он представил себя логическим наследником Меркель, хотя они принадлежат к разным партиям.

Стратегия принесла дивиденды: СДПГ взлетела на первое место в опросах, в то время как консервативный блок резко упал, как и рейтинг их кандидата в канцлеры Армина Лашета.

Несмотря на то, что СДПГ лидирует в опросах, в случае победы ей все равно придется объединиться с двумя другими партиями для создания правительства.

Как сообщалось, 70% избирателей блока Меркель хотят замены кандидата в канцлеры Армина Лашета.

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Германия Меркель
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