Меркель раскритиковала лидера СДПГ за отказ исключить коалицию с левыми

Канцлер Ангела Меркель раскритиковала лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца, который отказался исключить возможную коалицию с партией "Левые".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Меркель сказала, что между Шольцем и ею самой была "огромная разница для будущего Германии".

"Со мной как канцлером никогда не было бы коалиции, в которую входила бы Левая партия. И не совсем ясно, относится ли это к Олафу Шольцу или нет", - заявила она.

Шольц является вице-канцлером и министром финансов в нынешней правящей коалиции и он представил себя логическим наследником Меркель, хотя они принадлежат к разным партиям.

Стратегия принесла дивиденды: СДПГ взлетела на первое место в опросах, в то время как консервативный блок резко упал, как и рейтинг их кандидата в канцлеры Армина Лашета.

Несмотря на то, что СДПГ лидирует в опросах, в случае победы ей все равно придется объединиться с двумя другими партиями для создания правительства.

Как сообщалось, 70% избирателей блока Меркель хотят замены кандидата в канцлеры Армина Лашета.