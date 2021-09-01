Німеччина може відновити роботу посольства в Кабулі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив готовність знову відкрити посольство в Кабулі, "якщо це буде політично можливо і дозволятиме безпекова ситуація".

Про це він заявив у Катарі під кінець чотириденного візиту до ключових регіональних сусідів Афганістану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Маас також чітко дав зрозуміти, що переговори з "Талібаном" проводилися з умовами: "'Талібан' може вимагати того, що вони хочуть. Ми виклали чіткі вимоги: дотримання прав людини, той факт, що люди можуть продовжувати виїжджати, і що ніяка терористична група не отримає притулок в Афганістані".

Міністр також з оптимізмом оцінив перспективу того, що німці та місцеві союзники, які все ще перебувають в Афганістані, зможуть виїхати.

"'Талібан' заявив, що готовий дозволити афганцям і місцевим прихильникам законно покинути Афганістан після 31 серпня", - сказав він.

Нагадаємо, близько 200 громадян України станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану.

Раніше повідомлялося, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну в понеділок ввечері.