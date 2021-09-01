Германия может возобновить работу посольства в Кабуле

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил готовность снова открыть посольство в Кабуле, "если это будет политически возможно и позволит ситуация с безопасностью".

Об этом он заявил в Катаре по завершении четырехдневного визита к ключевым региональным соседям Афганистана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Маас также четко дал понять, что переговоры с "Талибаном" проводились с условиями: "'Талибан' может требовать того, что они хотят. Мы изложили четкие требования: соблюдение прав человека, тот факт, что люди могут продолжать выезжать, и никакая террористическая группа не получит убежище в Афганистане".

Министр также с оптимизмом оценил перспективу того, что немцы и местные союзники, которые все еще находятся в Афганистане, смогут уехать.

"'Талибан' заявил, что готов позволить афганцам и местным сторонникам законно покинуть Афганистан после 31 августа", - сказал он.

Напомним, около 200 граждан Украины по состоянию на 31 августа просят эвакуировать их из Афганистана.

Ранее сообщалось, что Украина последними рейсами 28 августа эвакуировала всех своих граждан, которые изъявили такое желание и вышли на контакт с МИД.

Также стало известно, что благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады - после неудачных попыток Канады и США.

Соединенные Штаты завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну в понедельник вечером.